Quando abrem as inscrições do Prouni 2024? Saiba como se inscrever

O Programa Universidade para Todos (ProUni) 2024 abre as inscrições a partir do dia 29 de janeiro, sendo necessário efetuar a aplicação por meio do site oficial. Os interessados têm até o dia 1º de fevereiro para se inscrever, conforme o Ministério da Educação (MEC). A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo MEC nesta terça-feira (16).

A consulta das bolsas disponíveis começa a partir de sexta-feira (19), enquanto mais informações vão ser divulgadas com o edital do ProUni, previsto para ser publicado na quarta-feira (17).

Além disso, nesta terça-feira (16), o Inep divulgou o resultado do Enem 2023. As notas podem ser conferidas na Página do Participante, incluindo a da redação.

Como se inscrever para o Prouni 2024?

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) 2024 abrem às 0h do dia 29 de janeiro e seguem até o dia 1º de fevereiro. Os interessados devem se inscrever, de forma remota, no site oficial do programa.

Critérios de participação do Prouni

O Prouni seleciona candidatos para bolsas parciais, de 50%, e integrais, de 100%, em universidades particulares. Para participar, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 ou 2023, com média de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Para bolsas parciais, o candidato precisa ter limite da renda familiar per capita de três salários mínimos (R$ 3.960). Já para as bolsas integrais, a renda familiar precisa ser de até um salário mínimo e meio (R$ 1.980).

Para professores da rede pública, o programa também disponibiliza vagas em cursos de licenciatura e pedagogia sem necessidade de encaixe nos critérios de renda.