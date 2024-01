Resultados da prova do Enem serão divulgados nesta terça (16); veja como conferir

Os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2023 estão previstos para serem divulgados nesta terça-feira (16), de acordo com cronograma divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. As notas poderão ser conferidas na Página do Participante.

Para acessar, é preciso fazer o login com o cadastro do portal gov.br. Caso o participante não lembre a senha cadastrada, é possível recuperá-la através do site acesso.gov.br. Basta digitar o CPF, clicar em “Avançar” e em “Esqueci minha senha” em seguida, sendo necessário selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

O espelho das redações estará disponível 90 dias após a divulgação dos resultados. Através dele, os participantes poderão saber qual foi o resultado em cada uma das cinco competências avaliadas.

Enem 2023

As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, foram realizadas em 5 e 12 de novembro na versão regular. Nos dias 12 e 13 de dezembro foi realizada a versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e a reaplicação do exame para quem perdeu o exame por motivos justificáveis.

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.

Em 2023, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram no exame. Do total de inscritos, 1,2 milhão não realizaram a prova.

Com o resultado do exame, os participantes podem entrar na faculdade por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o País com base na nota do Enem.