Transferências bancárias via DOC chegam ao fim a partir desta segunda (15)

Após quase 40 anos, instituições bancárias associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) encerrarão a emissão e o agendamento do Documento de Ordem de Crédito (DOC), nesta segunda-feira (15), às 22h. Além da operação, a Transferência Especial de Crédito (TEC) também será descontinuada.

Segundo informações da Febraban, os interessados em agendar um DOC poderão realizar a ação até o dia 29 de fevereiro, quando o sistema será encerrado definitivamente. A data também servirá de prazo final para os bancos processarem os agendamentos enviados pelos clientes.

Vale lembrar que em ambas as operações, o valor máximo das transações é de R$ 4.999,99. No caso do DOC, as movimentações são efetuadas um dia após a instituição financeira receber a ordem de transferência, enquanto, na TEC, os recursos são transferidos até o final do mesmo dia.

OPERAÇÕES EM QUEDA

Criado pelo Banco Central na década de 1980, o Documento de Ordem de Crédito já foi uma das principais modalidades de pagamento do país, mas acabou sendo deixado de lado com o surgimento de operações mais rápidas e baratas, como o Pix.

Segundo levantamento realizado pela Febraban, com base em dados divulgados pelo Banco Central, as transações via DOC somaram apenas 18,3 milhões de todas as operações realizadas no primeiro semestre do ano passado, ficando atrás dos cheques, com 125 milhões, dos boletos, que chegaram a 2,09 bilhões, e do PIX, que movimentou 17,6 bilhões.