Seguro-desemprego 2024 atualiza tabela com novos valores; veja como solicitar

O Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a tabela anual do seguro-desemprego para 2024. A correção levou em conta o Índice Nacional de Preços ao consumidor (INPC) de 2023, divulgado na última quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foi de 3,71%.

A nova tabela para os trabalhadores que tiverem direito ao benefício também entrou em vigor na quinta-feira (11). Com isso, o valor do benefício seguro-desemprego não será inferior ao valor correspondente do salário mínimo vigente, R$ 1.412.

Já os trabalhadores que tenham recebido salários médios acima de R$ 3.402,65 terão direito, invariavelmente, ao seguro-desemprego no valor de R$ 2.313,74.

Tabela anual do seguro-desemprego 2024:

Até R$ 2.041,39 - multiplica-se o salário médio por 0,8.

De R4 2.041,10 até R$ 3.402,65 - multiplica-se por 0,5 e soma-se R$ 1.633,10.

Acima de R$ 3.402,65 - o valor será invariável de R$ 2.313,74.

Veja também

Como solicitar

O seguro-desemprego pode ser solicitado diretamente pelo portal gov.br, pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, ou presencialmente nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, após agendamento de atendimento pela central 158.

É preciso apresentar o documento do Requerimento do Seguro-Desemprego, que é recebido pelo empregador no momento da dispensa sem justa causa; e o número do CPF. Podem solicitar o benefício os trabalhadores formais que foram demitidos sem justa causa e que não possuam outra renda própria.