Estudante do Ceará tira nota mil na redação do Enem: 'Escrever é um ato que vem também com o hábito'

Natural de Ji-Paraná, município de Rondônia, Karoline Soares Teixeira, de 20 anos, escolheu uma instituição de ensino cearense para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta terça-feira (16), ela viu o reflexo do esforço nos estudos ao se deparar com uma nota mil na redação. Karoline está entre os quatro estudantes do Ceará que conquistaram a nota máxima.

Em todo o Brasil, 60 estudantes tiraram mil na redação. Deles, apenas 4 eram da rede pública de ensino. No Ceará, todos os candidatos que alcançaram a nota máxima são oriundos de escolas particulares.

As notas do Enem foram divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na manhã desta terça-feira em entrevista coletiva. Karoline acompanhou o anúncio e, após diversas tentativas, conseguiu entrar no portal para ver o resultado e teve uma surpresa.

"Eu tinha visto que quatro redações no estado do Ceará tinham sido nota mil e que todas foram da rede privada. Até a minha mãe comentou: 'Karol, eu acho que uma dessas é você'. A gente estuda pelo mil, mas eu pelo menos não esperava que seria eu. (...) E quando vi que eu era mesmo aquela pessoa, nossa, foi muita alegria", conta a estudante, que quer cursar Medicina.

Karoline tem família em Fortaleza e estava na cidade no final de 2020 quando, "despretensiosamente", fez o teste de seleção para cursar o 3º ano do Ensino Médio no Colégio Ari de Sá. Com a aprovação, a jovem veio estudar na Capital. Nos dois anos seguintes o bom desempenho no Exame garantiu a ela uma bolsa integral na instituição.

"Agarrei a oportunidade. Sou muito grata a eles, principalmente ao Pedro, o nosso coordenador, que me deu essa oportunidade. É o sonho de muitos estudantes brasileiros ter acesso a essa preparação", conta.

NO MÍNIMO, UM TEXTO POR SEMANA

Karoline tem boas notas na redação desde a primeira vez que fez o Enem "valendo", em 2021. Naquele ano, a estudante tirou 960, de mil pontos. No ano seguinte, na segunda tentativa de ingressar em Medicina, a nota reduziu um pouco e foi para 940. Isso fez ela decidir focar "mais que nunca" no treino da redação para o ano de 2023.

Karoline Soares Teixeira Estudante que tirou nota mil na redação do Enem Eu falei: 'esse ano vou me dedicar ainda mais'. E assim fui. Sempre participando das aulas, onde a gente faz a discussão sobre o tema, relembra os repertórios, e criando o hábito. Se é que existe um segredo para o mil, é esse: manter uma constância de treinar durante a semana. No mínimo, um texto.

No início do ano, período "mais folgado" do que nos meses mais próximos à prova, houve semanas em que ela conseguiu fazer até duas redações. "Mas eu sempre mantinha na cabeça que pelo menos uma redação por semana eu precisava escrever, porque o escrever é um ato que vem também com o hábito. A gente vai melhorando à medida que escreve", complementa.

Na redação do Enem 2023, os participantes tiveram que discorrer sobre os "desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". Para Karoline, a escolha do tema foi importante para dar foco a essa discussão sobre a qual, pelas raízes históricas, a sociedade não costuma ter "um olhar ais crítico".

"A gente vê esse trabalho de cuidado desempenhado pela mulher como algo inerente à figura feminina, e a prova quis trazer isso como uma problemática, principalmente ao citar — isso estava nos textos motivadores — a ausência de remuneração por esse trabalho", complementa.

A estudante também ficou feliz com as notas conquistadas nas outras provas — Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática —, que melhoraram em relação ao Enem anterior. "Vamos lutar por uma vaga. O meu intuito é tentar como primeira opção (o curso) no Ceará. Mas claro que, quando abre o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), a gente vai vendo os pesos das universidades, onde é que a nossa nota vai ser melhor aproveitada", afirma.