Concurso Nacional Unificado utilizará modelo inspirado no Enem para garantir segurança do certame

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) contará com forte aparato de segurança para impedir fraudes, em um modelo inspirado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Foi o que garantiu a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante o programa "Bom Dia, Ministra", do Governo Federal, na manhã desta quarta-feira (17). O Sistema Verdes Mares participou da entrevista.

Segundo a ministra, a operação é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, integrado a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e que inclui a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e todas as forças de Segurança nos estados.

"O Enem foi uma grande escola pra isso. Temos essa parte de inteligência inicial, depois a elaboração das provas, que exija todo um cuidado para que não vazem, elas são realizadas em uma gráfica totalmente certificada, aí tem o transporte das provas que é feito, e a Polícia Rodoviária Federal tem um papel gigantesco nesse trabalho, e depois quando chega nos estados temos o apoio das polícias civis e militares para garantir a segurança", detalhou a ministra.

Ainda conforme Esther Dweck, os locais de prova ainda contarão com o aparato tecnológico necessário, com o uso de detectores de metal, detectores de pontos eletrônicos e demais equipamentos. "Infelizmente a gente sabe que em outros concursos já houve esse tipo de coisa, e todo o nosso aparato, no nosso arcabouço de segurança, foi se especializando para evitar fraudes em concursos", declarou.

Inscrições começam dia 19

As inscrições do CPNU, que podem ser para mais de um órgão, começam no próximo dia 19 e seguem até 9 de fevereiro. Os editais estão disponíveis no site do Governo Federal. No total, foram publicados oito editais no Diário Oficial da União, referentes aos oito blocos temáticos.

O certame ofertará 6.640 vagas para 21 órgãos públicos, e será aplicado no dia 5 de maio em 217 cidades. O modelo de seleção foi criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O número de cidades foi ampliado para garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade.

Os interessados podem fazer as inscrições no site gov.br. O valor da taxa é de R$ 60 para candidatos de nível médio e R$ 90 para nível superior. Haverá isenção de taxa para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, bolsistas e ex-bolsitas do Prouni, beneficiados e ex-beneficiados pelo FIES.

O "Enem dos Concursos" reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, além de 20% para negros. Já 30% das vagas da Funai estão destinadas para indígenas.

BLOCOS TEMÁTICOS

Conforme o Ministério da Gestão, blocos temáticos serão divididos por órgãos, cargos, especialidades e quantidade de vagas, são eles:

Haverá a aplicação de pesos nos eixos temáticos dos conteúdos conforme cargo e especialidade: