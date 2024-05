Prefeitura de Fortaleza cadastra estudantes para banco de talentos de estágio

A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) está realizando cadastro de estudantes para banco de talentos de estágio, com bolsas que pode chegar a R$ 750,00.

Podem se inscrever estudantes maiores de 16 anos, que estejam regularmente matriculados em cursos do nível médio, técnico e superior devidamente reconhecidos e autorizados pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) por prazo indeterminado. Após a inscrição no banco de talentos, o candidato poderá ser convocado para entrevistas a depender do surgimento de vagas de estágio nos diversos órgãos da Prefeitura de Fortaleza.

Ao surgimento das vagas, fica assegurado a reserva de 20% para candidatos autodeclarados negros, pretos ou pardos. Outros 10% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

Remuneração

Segundo a prefeitura, as vagas ofertadas terão remuneração de R$ 450,00 para estágio de nível médio, de R$ 550,00 para nível técnico, e R$ 750,00 para nível superior.

Será ainda concedido auxílio-transporte, no mesmo valor da meia passagem do Município de Fortaleza, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados.