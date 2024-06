Veja classificação preliminar do concurso para analista bancário do BNB

A Fundação Cesgranrio disponibilizou neste sábado (1º) a classificação preliminar dos candidatos do concurso público para o Banco do Nordeste (BNB).

As provas foram aplicadas em abril com o intuito de preencher 710 vagas, sendo 410 imediatas e 300 para o cadastro de reserva.

O cargo a ser preenchido é o de Analista Bancário de Nível Médio.

Para consultar a classificação preliminar, é preciso entrar no site da organizadora do concurso e clicar na aba "área do candidato".

Os concorrentes foram divididos em três categorias: não eliminado, para aqueles que atingiram a nota mínima na prova objetiva; eliminado, para os candidatos que não acertaram o número mínimo de questões na prova objetiva; e ausentes, para os que faltaram ao certame.

Também foi publicado o edital de convocação para as etapas de Avaliação Biopsicossocial, destinada aos candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas com deficiência, e o Procedimento de Heteroidentificação, para verificação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras.