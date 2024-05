Com vagas no Ceará, TSE anuncia concurso unificado com 395 oportunidades e salários de até R$ 13 mil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou, nesta quarta-feira (29), edital com 395 vagas de concurso público. As oportunidades são para o nível superior e ofertam salários de até R$ 13.994,78. O prazo de inscrições começa no dia 4 de junho, e segue aberto até 18 de julho. Os interessados devem se candidatar através do portal do Cebraspe — banca organizadora do certame.

As oportunidades serão distribuídas entre o TSE e os 26 tribunais regionais eleitorais, entre eles o do Ceará e do Distrito Federal. Somente o TRE do estado de Tocantins ficou de fora da seleção.

> VEJA EDITAL

Interessados em se candidatar a uma das vagas devem desembolsar o valor de R$ 85 para as oportunidades de técnico judiciário, e R$ 130 para as de analista judiciário. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da quantia.

Veja também Papo Carreira Concurso Codevasf abre inscrições para 61 vagas com salário inicial de R$ 9 mil; confira detalhes Papo Carreira Edital do concurso TJSP para escrevente é liberado com 572 vagas e salários de R$ 6 mil Papo Carreira Concurso BNB tem resultado divulgado; veja como consultar

Cargos, especialidades e salários

Do total de vagas do concurso público, 126 são para o cargo de analista judiciário e as demais 269 para a função de técnico judiciário, além da formação de cadastro de reserva.

Para a primeira função o salário inicial é de R$ 13.994,78, já para a última o valor varia entre R$ 9.773,56 e R$ 8.529,65.

As oportunidades abrangem formados em diversos cursos superiores, como Direito, Ciências Contábeis, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Enfermagem, Medicina, Engenharia Civil e Odontologia.

Abaixo, confira o detalhamento sobre as oportunidades:

Analista judiciário

Área administrativa, com especialidade em contabilidade (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em arquitetura (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em arquivologia (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em biblioteconomia (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em enfermagem (30 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em engenharia civil (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em engenharia elétrica (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em engenharia mecânica (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em estatística (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em medicina - clínica médica (20 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em medicina - psiquiátrica (20 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em medicina - medicina do trabalho (20 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade odontologia (30 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em psicologia (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em serviço social (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área de apoio especializado, com especialidade em tecnologia da informação (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área jurídica (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Área administrativa (40 horas trabalhadas) - R$ 13.994,78;

Técnico judiciário

Área administrativa, com especialidade em policial judicial (40 horas trabalhadas) - R$ 9.773,56;

Apoio especializado, com especialidade em programação de sistemas (40 horas trabalhadas) - R$ 8.529,65.

Provas

Segundo o edital, a seleção contará com as seguintes fases:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Técnico Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário.

Todas as etapas do certame serão aplicadas em 22 de setembro nas 26 capitais, além do Distrito Federal.

Segundo o edital, o candidato poderá se inscrever nos dois cargos da seleção, já que as provas para cada função serão aplicadas em turnos distintos, podendo o participante optar, em cada inscrição, pelo Tribunal Eleitoral ao qual concorrerá, podendo ser em órgãos distintos para cada um dos cargos objeto de opção.