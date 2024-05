Concurso BNB tem resultado divulgado nesta terça (28); veja como consultar

O resultado do concurso do Banco do Nordeste (BNB) será publicado nesta terça-feira (28), conforme previsão do edital. As provas foram aplicadas no último 28 de abril, com o intuito de preencher 710 vagas, sendo 410 imediatas e 300 para formação de cadastro de reserva.

O certame é dedicado a garantir profissionais para o cargo de analista bancário, com remuneração de R$ 3,7 mil, além de benefícios. Para ter concorrido às vagas, bastava que os candidatos tivessem ensino médio completo.

O concurso do BNB tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, a critério da instituição financeira.

>> Acesse aqui os resultados

Serão eliminados do certame os candidatos que:

Tiverem obtido aproveitamento inferior a 50% do total da prova;

Tiveram obtido menos de 50% do total da pontuação na prova objetiva de Conhecimentos Básicos;

Tiverem obtido menos de 50% do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos;

Tiverem zerado em qualquer uma das disciplinas.

Inscritos

O concurso reuniu 418 mil inscritos para 410 vagas imediatas de nível médio para analista bancário. No Ceará, as vagas estão distribuídas em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, além de cidades de outros dez estados.

O salário inicial dos aprovados será de R$ 3.788,16, além de benefícios como auxílios refeição, alimentação, creche, seguro de vida em grupo, direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.