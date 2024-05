BNB e Ministério do Empreendedorismo buscam parceria

Ontem, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, recebeu em seu gabinete, em Fortaleza, o secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Tadeu Alencar.



O encontro teve como objetivo estabelecer parcerias entre o BNB e o Ministério, focadas em inclusão produtiva.

Durante o encontro, Paulo Câmara reveliu que, neste ano de 2024, o BNB destinará, no mínimo, 60% dos seus recursos para financiar micro, pequenos e médios empreendedores.

A reunião também contou com a presença dos diretores do BNB Ana Teresa Barbosa de Carvalho (Administração) e Leonardo Victor Dantas da Cruz (Controle e Risco).