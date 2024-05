Temor cearense: bombas da Transposição podem não voltar

Seis costelas fraturadas e o deslocamento da clavícula, eis o resultado do ataque que um dos touros de sua fazenda em Quixeramobim desferiu sábado contra o agropecuarista José Maria Pimenta, engenheiro agrônomo, ex-deputado estadual e ex-presidente da Ematerce, que está internado no Hospital da Unimed Fortaleza, onde passa bem.

Antes de sofrer a violência taurina, Pimenta gravou um áudio para esta coluna, no qual adverte que a decisão do governo federal – de transferir para Porto Alegre algumas bombas do Projeto São Francisco de Integração de Bacias – é correta do ponto de vista humanitário, mas deixa assustado os nordestinos do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, cuja população é beneficiada pela transferência das águas do Velho Chico.

“Temos de aplaudir todo o esforço do governo e da sociedade brasileiros que, neste momento, se mobilizam para socorrer os irmãos sulistas vítimas de uma catástrofe natural. Nós cearenses estamos integrados a essa corrente de solidariedade. Mas temos de ficar atentos à decisão de transferir as bombas do Projeto São Francisco para Porto Alegre. Desconfiamos que esses equipamentos nunca mais retornarão ao Nordeste”, disse José Maria Pimenta na mensagem de voz que transmitiu sexta-feira à noite à coluna.

Na sua opinião, o governo de São Paulo, por meio da Sabesp, a Cagece paulista, tem sozinho condição de prestar esse apoio aos gaúchos, o que, aliás, já está fazendo.

“Este é o tipo do caso de cobrir um santo e descobrir outro”, comentou Pimenta, manifestando preocupação com a possibilidade de os canais Norte (que vem para o CE, PB e RN) e Leste (que vai para PE e PB) do Projeto São Francisco ficarem sem seu sistema de bombeamento”, disse ele.

Pimenta lembrou que, neste momento, há duas bombas inoperantes na Estação Elevatória de Salgueiro, ambas em manutenção, o que mantém paralisada, por enquanto, a transferência de água do rio São Francisco para o Ceará e a Paraíba.