Óticas Visão: 50 anos de inovação no varejo cearense

Festa na rede cearense de lojas Óticas Visão, estrela do varejo que nasceu, em dezembro de 1974, da inteligência brilhante do empresário maranguapense Assis Cavalcante. Ao longo desses 50 anos de exitosa atividade, a rede caminhou pela exclusiva senda do crescimento.

E crescer no ramo de ótica e relojoaria não é fácil tarefa em um mercado fortemente competitivo, que exige vigilância diária e permanente busca pela inovação, virtudes que sobram não só no fundador da empresa, mas também em sua mulher Edna Maria e nos seus filhos Francisco e Carlos, com os quais reparte o serviço e a responsabilidade de administrar as suas 28 lojas e o seu sofisticado Laboratório de Lentes Oftálmicas.

Homenageados na semana passada pelo Poder Legislativo do Ceará, que lhe dedicou uma sessão especial solene, Assis Cavalcante e sua Óticas Visão foram alvo de elogios do deputado Antônio Henrique, que, em nome do Parlamento, louvou a história de sucesso da empresa.

O parlamentar, autor do requerimento – aprovado por unanimidade – que motivou a homenagem, repetiu o que esta coluna reitera com insistência: empreender no Brasil é difícil, fazê-lo no Nordeste é ainda mais difícil, mas investir no Ceará, em qualquer setor da atividade econômica, é um ato de heroísmo, tantos são os percalços – excesso de burocracia, cipoal tributário, insegurança jurídica etc.

Espalhadas em ruas e shoppings centers de Fortaleza e da região do Cariri, no Sul do Estado, a rede Óticas Visão é, como diz Assis Cavalcante, um empreendimento em movimento, isto é, atualizado com o que o mercado mundial vive a incorporar à arte de vender no varejo e no ramo ótico. Para isto, ele, sua mulher e seus filhos viajam periodicamente ao exterior, observando e aprendendo em feiras, exposições, seminários e em todos os eventos que transmitem novos conhecimentos e novas tecnologias.

Contando hoje com um time de mais de 200 colaboradores, a rede Óticas Visão, com a discrição da família que a dirige, promove a doação de óculos a crianças de 8 a 14 anos com deficiência visual.

Cristão militante, Assis Cavalcante cumpre o que ensina o Evangelho: “Quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda, de modo que a tua esmola fique oculta”. Ele se alegra ao dizer que “outros amigos empresários fazem a mesma coisa, o que revela o espírito de solidariedade discreta e eficiente que os epreendedotres cearenses temos”.

Mas a Óticas Visão tem, também, um cuidado com a preservação do meio ambiente. Em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, a empresa cuida da limpeza de algumas áreas do centro comercial da cidade, para o que se aliou ao Programa de Praças e Áreas Verdes, por meio do qual distribui mudas de árvores.

Para Assis Cavalcante, o cliente é tratado, nas lojas de sua empresa, como “sua majestade, porque é e deve ser a figura central da atenção de uma empresa varejista e dos que nela trabalham”. Ele não tem dúvida de que aí reside a razão do êxito de sua rede de óticas.

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), Assis encontra tempo para cuidar, igualmente, dos interesses institucionais da comunidade do varejo lojista. Recentemente, Assis Cavalcante e sua diretoria receberam a visita do governador Elmano de Freitas, que, na ocasião, assinou ato beneficiando o setor de confecções, atendendo a uma antiga reivindicação do varejo.

O ato foi visto como sinal de prestígio da CDL Fortaleza, que segue sendo a entidade que, do ponto de vista político, lidera o comércio fortalezense.