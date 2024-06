Concurso TSE Unificado abre inscrições nesta terça (4) com salários a partir de R$ 8,5 mil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abre, nesta terça-feira (4), às 10h, as inscrições para o concurso público unificado do órgão. São oferecidas 389 vagas, sendo 116 para cargos de analista judiciário e 273 para cargos de técnico judiciário, distribuídas em 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) do Brasil, incluindo o Ceará.

Interessados devem se inscrever até 18 de julho, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do certame. Está prevista a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência (PCDs) e 3% para pessoas indígenas.

>> Confira o edital completo

Os cargos oferecidos pela Justiça Eleitoral são de nível superior e exigem formação em cursos específicos, como serviço social, biblioteconomia, contabilidade, arquitetura e urbanismo, direito, psicologia, estatística, engenharia, odontologia, enfermagem, medicina e outros. Os salários variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78.

As inscrições têm taxa de R$ 85 para o cargo de técnico judiciário e de R$ 130 para analista judiciário. Candidatos doadores de medula óssea em órgãos reconhecidos pelo Ministério da Saúde e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem pedir a isenção do pagamento.

Quando as provas serão aplicadas?

A previsão é de que as provas sejam aplicadas, em todo o País, no dia 22 de setembro. Compõem a seleção as seguintes fases:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de analista judiciário;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para o cargo de técnico judiciário, da área administrativa e da especialidade "agente da polícia judicial";

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de analista judiciário.

Confira o cronograma do concurso unificado do TSE