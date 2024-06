Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (3)

Concursos e seleções públicas estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (27), com salários que chegam a R$ 14,3 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio, e superior.

Algumas seleções têm prazo para inscrições terminando nesta semana. Confira a lista abaixo.

Prefeitura de Ipueiras

A Prefeitura de Ipueiras está com inscrições abertas para concurso público com 240 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Com salários de até R$ 14,3 mil, o certame seleciona candidatos com nível de escolaridade médio e superior.

Para se candidatar a uma das oportunidades, os interessados devem se inscrever, até 24 de junho, através do portal do Idib, e pagar a taxa de participação, que varia de R$ 110 (nível médio) a R$ 140 (superior).

>> EDITAL I

>> EDITAL II

>> EDITAL III

Concurso Codevasf

As inscrições para o concurso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) estão abertas até 10 de junho, através do site do Cebraspe. O certame visa preencher 61 vagas de nível superior, além de formação de cadastro reserva.

As vagas possuem salário inicial de R$ 9.065,95 e são para os cargos de analista em comunicação, na área de Jornalismo, e para analista em desenvolvimento regional.

>> VEJA EDITAL

Prefeitura de Jericoacoara

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara anunciou a abertura de concurso público com 301 vagas para o Poder Executivo do município. Do total de oportunidades, 10 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em 63 cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 5 mil, a depender do cargo. A carga horária vai de 100h semanais a 220h, a depender do cargo também.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Universidade Patativa até o dia 9 de junho. O valor da inscrição para o nível fundamental é de R$ 80, para o nível médio é de R$ 120 e para o superior é de R$ 150.