Anatel abre inscrições para 50 vagas com salários de até R$ 16,4 mil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu as inscrições, nesta sexta-feira (26), para um sexto concurso público. Elas vão poder ser realizadas até o dia 26 de fevereiro. Ao todo, são 50 vagas de chamada imediata, com formação de cadastro de reserva para os cargos de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações.

Os salários são de até R$ 16,4 mil. Conforme o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, o órgão busca pessoas com visão ampla que "contribuam ativamente no processo de transformação digital promovido pela Agência".

A banca responsável pelo concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas por meio do site do Cebraspe até o dia 26 de fevereiro. O cadastro precisa incluir o CPF e o CEP Residencial. As provas objetivas e discursivas devem ser realizadas no dia 26 de maio.

Veja também

Quais as vagas do concurso?

As 50 vagas são divididas em seis especialidades:

Ciências Contábeis: 3 vagas

3 vagas Ciência de Dados: 15 vagas

15 vagas Direito: 8 vagas

8 vagas Economia: 4 vagas

4 vagas Engenharia: 10 vagas

10 vagas Geral: 10 vagas

A Anatel foi a primeira agência reguladora instalada no Brasil, em 1997, sendo responsável por implementar políticas públicas de telecomunicações.