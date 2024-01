Brisanet faz seleção para 40 vagas de emprego em Juazeiro do Norte

A telecom Brisanet está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 40 vagas de emprego em Juazeiro do Norte para os cargos de operador de serviços de campo e líder de serviços de campo.

A seletiva acontece nesta sexta-feira (26) às 8h30 no Sine/ IDT, localizado na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, número 120, no Centro.

Requisitos

Para participar da ação, é necessário que todos os candidatos levem o currículo impresso, um documento oficial com foto e carta de encaminhamento que deve ser recolhida no SINE até esta quinta-feira (25). Mais informações sobre as vagas estão disponíveis na página de carreiras da Brisanet.

Atualmente, a empresa conta com mais de 1,29 milhão de assinantes banda larga, sendo a telecom líder no estado do Ceará e em todo o Nordeste, segundo a Brisanet. Ao todo, a companhia emprega mais de 8 mil colaboradores.