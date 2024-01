Concurso MPO publica edital com salário inicial de R$ 20 mil

Foi publicado nesta quarta-feira (24) o edital do concurso do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), com 100 vagas para o cargo Analista de Planejamento e Orçamento. A remuneração inicial é de R$ 20.924,80, e pode chegar a R$ 29.832,94 no fim da carreira

>>> Confira o edital

As inscrições são destinadas a candidatos com nível superior em qualquer área, e começam no próximo dia 31 e vão até 21 de fevereiro no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é R$ 100.

As vagas são para trabalhar em Brasília e dividem-se entre área geral e especialidades em Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional. Confira:

Cargo 1: Geral: 65 vagas

Cargo 2: Desenvolvimento Institucional: 5 vagas

Cargo 3: Governança e Gestão de Projetos de TI: 6 vagas

Cargo 4: Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários: 13 vagas

Cargo 5: Gestão de Infraestrutura de TI: 2 vagas

Cargo 6: Gestão de Dados Orçamentários: 5 vagas

Cargo 7: Gestão de Contratos de TI: 2 vagas

Cargo 8: Gestão da Segurança da Informação Orçamentária: 2 vagas

Etapas

O certame se divide em duas etapas, com a primeira contendo prova objetiva no dia 28 de abril e prova discursiva no dia 9 de junho. A segunda etapa é um curso de formação e tem previsão para o segundo semestre deste ano.

Há 5% de reserva de vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. Esse será o primeiro concurso para o cargo desde 2015.