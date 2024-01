Concurso da Guarda Municipal de Fortaleza: Prefeitura convoca 250 candidatos para curso de formação

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), convocou 250 aprovados do Concurso da Guarda Municipal para o curso de formação do órgão — última etapa do certame. Dos convocados para este processo, 187 são da ampla concorrência, 50 são pessoas pretas e pardas e 13 são pessoas com deficiência (PCDs).

"Vamos convocar todos os mil aprovados. A gente entende a ansiedade, a ansiedade é nossa, também. Queremos esses guardas nas ruas, contribuindo com a segurança da nossa Cidade o quanto antes. É compromisso e eu vou cumprir", afirmou o prefeito em transmissão ao vivo nas redes sociais, nesta terça-feira (23).

De acordo com a Prefeitura, os aprovados nas fases anteriores do concurso poderão conferir a lista com os nomes dos convocados no anexo 1 do edital disponível no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) e preencher o formulário de matrícula.

As inscrições para o curso de formação serão feitas em duas fases: na primeira, os candidatos terão de preencher as informações solicitadas no formulário de matrícula disponível no site do Idecan. Já na segunda, eles terão de entregar pessoalmente os documentos pedidos em local, dia e hora a serem divulgados.

No caso de o candidato ser servidor ocupante de cargo efetivo ou de emprego público, deverá ser anexada documentação específica que comprove essa condição e a liberação para participar do curso.

Sobre o curso

A aula inaugural do curso será no dia 23 de fevereiro deste ano. A formação será em Fortaleza, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, pelo período de dois meses, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 18h, podendo, ainda, ser estendida para sábados, domingos, feriados e período noturno, dependendo da necessidade.

Candidatos que estiverem regularmente matriculados e com frequência integral no curso receberão da Prefeitura uma bolsa mensal de 50% da remuneração mensal inicial do cargo de guarda municipal. Despesas para o enxoval necessário ao curso, no entanto, serão arcadas pelos próprios concorrentes.

No fim do curso, os candidatos que não forem eliminados durante essa fase serão submetidos à prova de avaliação final, de caráter eliminatório, composta por 60 questões sobre os conteúdos ministrados nas disciplinas que estarão nas apostilas e na grade curricular. Quem for considerado "inapto" ou "não recomendado" poderá ser eliminado mesmo durante a formação.

Concurso da Guarda Municipal

A Prefeitura ofertou mil vagas para ingresso imediato na Guarda Municipal de Fortaleza. Dessas vagas, 750 são para ampla concorrência, 50 para PCDs e 200 para pessoas pretas e pardas. A carga de trabalho é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação e de outros benefícios inerentes ao desempenho da função.

O certame é dividido em seis fases:

Exame Intelectual Exame Médico e Toxicológico Teste de Avaliação Física Avaliação Psicológica Investigação Social Curso de Formação

>> Confira o edital