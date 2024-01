Prefeitura de Fortaleza lança concurso Fagifor com 2,2 mil vagas e salários de até R$ 18 mil

A Prefeitura de Fortaleza publica na noite desta terça-feira (23) edital para o maior concurso já realizado na Capital para a área da Saúde, com 2.241 vagas. A prova será realizada no dia 14 de abril e os salários vão até R$ 18.564.

Há vagas para médico, psiquiatra, enfermeiro, nutricionista, cirurgião-dentista, assistente social, entre outros. Os aprovados no concurso serão contratados pela Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), instituição organizadora que vai gerir todos os equipamentos de saúde públicos da Capital cearense.

VEJA CARGOS E SALÁRIOS

ASSISTENTE SOCIAL: R$ 2.571,00

ASSISTENTE SOCIAL: R$ 3.085,20

ASSISTENTE SOCIAL: R$ 3.856,50

AUXILIAR DE FARMÁCIA: R$ 1.263,60

AUXILIAR DE FARMÁCIA: R$ 1.404,00

AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA: R$ 1.404,00

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: R$ 1.404,00

CIRURGIÃO-DENTISTA: R$ 3.438,00

CIRURGIÃO-DENTISTA: R$ 6.876,00

CONDUTOR SOCORRISTA: R$ 1.917,00

EDUCADOR FÍSICO: R$ 2.571,00

ENFERMEIRO: R$ 4.297,50

ENFERMEIRO: R$ 5.157,00

ENFERMEIRO: R$ 5.730,00

ENFERMEIRO DO TRABALHO: R$ 5.730,00

ENFERMEIRO INTENSIVISTA NEONATAL: R$ 4.297,50

ENFERMEIRO INTENSIVISTA NEONATAL: R$ 5.157,00

ENFERMEIRO OBSTETRA: R$ 5.157,00

ENFERMEIRO SOCORRISTA: R$ 5.157,00

ENGENHEIRO CLÍNICO: R$ 10.038,00

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: R$ 10.038,00

FARMACÊUTICO: R$ 3.856,50

FARMACÊUTICO: R$ 4.627,80

FARMACÊUTICO: R$ 5.142,00

FISIOTERAPEUTA: R$ 2.571,00

FISIOTERAPEUTA : R$ 3.856,50

FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA: R$ 4.627,80

FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NEONATAL: R$ 4.627,80

FONOAUDIÓLOGO: R$ 2.865,00

FONOAUDIÓLOGO: R$ 4.297,50

MÉDICO: R$ 9.282,00

MÉDICO: R$ 11.138,40

MÉDICO: R$ 13.923,00

MÉDICO: R$ 8.564,00

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA: R$ 11.138,40

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL: R$ 11.138,40

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL: R$ 13.923,00

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR: R$ 9.282,00

MÉDICO DO TRABALHO: R$ 9.282,00

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA: R$ 9.282,00

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA : R$ 11.138,40

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA: R$ 13.923,00

MÉDICO INFECTOLOGISTA: R$ 9.282,00

MÉDICO NEONATOLOGISTA: R$ 11.138,40

MÉDICO NEONATOLOGISTA: R$ 13.923,00

MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO: R$ 11.138,40

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA: R$ 11.138,40

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA: R$ 13.923,00

MÉDICO PEDIATRA: R$ 9.282,00

MÉDICO PSIQUIATRA: R$ 11.138,40

MÉDICO SOCORRISTA: R$ 11.138,40

MÉDICO VETERINÁRIO: R$ 5.142,00

NUTRICIONISTA: R$ 2.571,00

NUTRICIONISTA: R$ 5.142,00

PSICÓLOGO: R$ 2.571,00

PSICÓLOGO: R$ 3.856,50

TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS: R$ 1.917,00

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: R$ 2.755,80

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: R$ 3.062,00

TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA: R$ 2.755,80

TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS: R$ 2.130,00

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS: R$ 1.917,00

TÉCNICO EM MASSOTERAPIA: R$ 1.065,00

TÉCNICO EM MASSOTERAPIA: R$ 2.130,00

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA: R$ 2.130,00

TÉCNICO EM RADIOLOGIA: R$ 2.666,40

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: R$ 2.596,00

TERAPEUTA OCUPACIONAL: R$ 2.865,00

Inscrições

As inscrições começam às 10h do dia 5 de fevereiro e vão até 23h do dia 5 de março no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), escolhido como a banca.

O certame é parte de "uma reviravolta na atenção primária" de Fortaleza, segundo comentou o prefeito José Sarto (PDT) durante evento de lançamento no Paço Municipal. Ele também divulgou um "pacotão" de investimentos em saúde.

Veja também

Convocação

O concurso será realizado somente em uma fase. A expectativa da Prefeitura é realizar o certame e convocar todos os aprovados até o fim de 2024. Do total de vagas, 5% destinadas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.

O órgão prioritário que começar a receber os profissionais do concurso é o Frotinha de Messejana, segundo o secretário municipal de saúde Galeno Taumaturgo: "Num primeiro momento a maior demanda vai contemplar o Frotinha de Messejana. E o princípio é ir substituindo os vínculos. À medida que forem se encerrando, vai entrando o concurso. Vai ser de forma gradual, bem planejada. Não vai haver demissão em massa, absolutamente", pontua o gestor.