Anvisa abre inscrições para concurso de nível superior com salário de R$ 16,4 mil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está com inscrições abertas para concurso público, com 50 vagas para o cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária. O salário inicial é de R$ 16,4 mil.

As oportunidades se dividem em quatro áreas de atuação, todas com a exigência de nível superior, para as graduações abaixo:

Área 1 (3 vagas): engenharia química, química, bioquímica, engenharia de materiais, engenharia mecânica ou engenharia agronômica.

Área 2 (39 vagas): farmácia.

Área 3 (5 vagas): biologia, enfermagem, odontologia, biomedicina, fisioterapia ou veterinária.

Área 4 (3 vagas): análise de sistemas, ciência da computação, processamento de dados, sistemas de informação, informática, engenharia da computação, engenharia de sistemas ou engenharia de redes.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições do concurso tiveram início na segunda-feira (22) e podem ser feitas até as 18 horas do dia 16 de fevereiro pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora. A taxa é de R$ 160,00 e deve ser paga até 6 de março.

O certame será realizado em duas etapas. A primeira será composta por provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e pela avaliação de títulos, de caráter classificatório. A segunda etapa será o curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. Todas as etapas serão realizadas em Brasília, no Distrito Federal.

