Uece oferta 168 vagas para professor temporário e substituto com salários de até R$ 6,6 mil

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, utilizou as redes sociais, na noite dessa segunda-feira (22), para anunciar o lançamento de dois editais de seleção pública para a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Com remuneração de até R$ 6.609,79, o processo seletivo oferta 148 vagas para professores temporários e 20 para substitutos.

Veja também

Caso sejam aprovados, os candidatos atuarão em cursos nas unidades da instituição em Fortaleza, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Iguatu, Mombaça, Crateús, Tauá e Quixadá.

É importante ressaltar que, para assumir os cargos, os participantes aprovados deverão apresentar situação eleitoral e militar regular, e possuir diploma de graduação obtido em curso reconhecido. Outros requisitos podem ser conferidos nos editais da seleção.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever de forma virtual. Para a inscrição ser confirmada, é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 150. O período de inscrições ainda não foi divulgado.

Os candidatos que desejarem solicitar a isenção da tarifa devem se enquadrar em uma das seguintes categorias:

Doador de sangue no Estado do Ceará

Aluno que estuda ou concluiu o ensino médio em entidades de ensino público

Pessoa com deficiência

Pessoa cuja família receba renda de até dois salários-mínimos

Pessoa hipossuficiente

PROVAS

Com a inscrição validada, os participantes enfrentarão duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Na primeira delas, os inscritos realizarão prova escrita dissertativa. Já na etapa final, o desafio será responder às questões do teste didático.

A data e os locais de realização das provas não foram divulgados.

REMUNERAÇÃO

Os aprovados receberão remuneração proporcional à quantidade de horas trabalhadas por semana e ao nível de especialização profissional. Confira:

20 HORAS SEMANAIS

Professor Graduado : R$ 1.156,72

: R$ 1.156,72 Professor Especialista : R$ 1.569,84

: R$ 1.569,84 Professor Mestre : R$ 2.478,69

: R$ 2.478,69 Professor Doutor: R$ 3.304,90

40 HORAS SEMANAIS