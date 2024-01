ISGH abre processo seletivo para diversas áreas, com salários de até R$ 12 mil

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) abriu processo seletivo com vagas para diversos níveis para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de fevereiro.

As vagas são para as unidades de atendimento geridas pelo ISGH nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Sobral e Quixeramobim.

Entre os cargos, estão médico, enfermeiro, auxiliar, mecânico, motorista socorrista e outros. Os candidatos aprovados e classificados serão contratados no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Os salários variam, conforme o cargo, de R$ 1.412 a R$ 12.027. A carga-horária semanal é de 24h ou 44h.

A seleção será realizada por prova objetiva de múltipla escolha para todas as funções, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, também haverá prova de títulos, de caráter apenas classificatório.

Os interessados devem se inscrever no site empregamais. O valor da taxa de inscrição será de R$ 120,00 para os cargos de nível superior; R$ 60,00 para os cargos de nível médio e técnico; e R$ 40,00 para os cargos de nível fundamental.

Confira os cargos presentes na seleção: