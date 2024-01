Edital da Anatel é publicado com 50 vagas e salários de até R$ 16,4 mil; confira

A Agência Nacional de Telecomunicações publicou o edital do concurso Anatel. São ofertadas 50 vagas imediatas, mais a formação de um cadastro de reserva, para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. O salário inicial é de R$ 16.413,35.

Para concorrer, é preciso ter curso de nível superior em qualquer área, mas também em graduações específicas, conforme a especialidade pretendida.

Veja divisão de vagas por especialidade:

Especialidade: Ciências Contábeis - 3 vagas;

Especialidade: Ciências de Dados - 15 vagas;

Especialidade: Direito - 8 vagas;

Especialidade: Economia - 4 vagas;

Especialidade: Engenharia - 10 vagas;

Especialidade: Geral - 10 vagas.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições começam na próxima sexta-feira (26) e vão até 26 de fevereiro, através do site do Cebraspe, que é banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 130. Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção.

As provas serão realizadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, e são previstas para 26 de maio. A primeira etapa do concurso terá provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de avaliação de títulos. A segunda etapa será o curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.