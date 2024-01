Concursos com editais abertos para 2024: veja o que foi confirmado e as previsões no Brasil

O ano começou com diversos concursos de editais abertos para 2024. São certames das mais diversas áreas, como o Concurso Nacional Unificado (CNU), que reúne vagas em 21 órgãos públicos federais. Simultaneamente, várias seleções, públicas e privadas, já estão com inscrições abertas, ou possuem previsão.

O Diário do Nordeste separou uma lista do que foi confirmado e as previsões no Brasil. Veja:

Concurso Nacional Unificado

As inscrições do Concurso Público Nacional Unificado, que podem ser para mais de um órgão, começam nesta sexta-feira (19) e seguem até 9 de fevereiro. Os editais estão disponíveis no site do Governo Federal. No total, foram publicados oito editais no Diário Oficial da União, referentes aos oito blocos temáticos.

O certame ofertará 6.640 vagas para 21 órgãos públicos, e será aplicado no dia 5 de maio em 220 cidades. O modelo de seleção foi criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O número de cidades foi ampliado para garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade.

Concurso do Banco Central do Brasil

O edital do novo concurso do Banco Central do Brasil (BCB) foi publicado no Diário Oficial da União, na terça-feira (16). Com provas previstas para maio, o certame pretende preencher 100 vagas de analista, oferecendo remuneração mensal de R$ 20.924,80.

Os interessados em participar do concurso deverão se inscrever entre as 10h de segunda-feira (22) e às 18h de 20 de fevereiro, de forma virtual, e efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 150.

Concurso da STN

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) da terça-feira (16) o edital do concurso da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). São ofertadas 40 vagas de nível superior para a carreira de auditor federal de finanças e controle, com salário inicial de R$ 20 mil.

Os interessados poderão se inscrever no prazo de 29 de janeiro a 4 de março, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizador da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 160.

Concurso da ANA

Foi publicado na segunda-feira (15) o edital do concurso da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). São ofertadas 40 vagas de nível superior para cargos de Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, e remuneração de R$ 16.413,35.

As inscrições começam às 10h do dia 29 de janeiro e vão até as 18h de 21 de fevereiro de 2024, e devem ser feitas pelo site do Cebraspe, a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Concurso da Caixa Econômica Federal

Aguardado por milhares de concurseiros, o novo concurso da Caixa Econômica Federal teve novas informações divulgadas pelo presidente da entidade, Carlos Vieira. Durante uma reunião, realizada no dia 11 de janeiro, o gestor revelou que o certame ofertará 4 mil vagas.

Vale lembrar que, apesar de ter sido confirmado em dezembro, o concurso ainda não teve o edital divulgado. Na época do anúncio, no entanto, a Caixa chegou a afirmar que a seleção será realizada em todo Brasil e que os aprovados receberão remuneração de R$ 3.762, além de benefícios.

Concurso do Inmetro

O concurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) prorrogou as inscrições até 5 de fevereiro. O pagamento da taxa para concorrer ao certame poderá ser efetuado até o dia 6 do mesmo mês. O salário inicial é de R$ 8.700,31.

>>> Confira o edital

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) é responsável pelo concurso. O interessado deve acessar esse link para efetuar a inscrição e solicitar o boleto pagamento da taxa, no valor de R$ 125.

Concurso da Petrobras

As inscrições para o concurso público da Petrobras foram retomadas nesta segunda-feira (8). O período havia sido suspenso para ampliar a quantidade de cidades onde as provas serão aplicadas, englobando agora todas as capitais do País, além dos locais já listados.

Os interessados devem ser inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora, até as 18 horas de 31 de janeiro. O valor da taxa é de R$ 62,79.

Concurso BNB

O Banco do Nordeste (BNB) deve lançar o edital do seu próximo concurso público até janeiro. A informação da realização foi antecipada ao colunista Victor Ximenes ainda em 2023 pelo presidente do BNB, Paulo Câmara.

A expectativa é que o certame tenha em torno de 500 vagas para diversas áreas. Parte dos trâmites para a realização da seleção já está em curso.