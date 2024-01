Petrobras reabre programa de estágio com 180 vagas em dez estados; veja quais

Após quatro anos sem contratar estagiários, a Petrobras retomou seu programa de estágio com um processo seletivo lançado em maio de 2023. A companhia recebeu em outubro e novembro do ano passado um grupo de 200 estudantes e, agora, reabre a seleção para mais 180 vagas de nível superior, além da formação de um banco de reservas, informou a estatal.



As inscrições serão realizadas de 22 de janeiro a 3 de fevereiro pelo site da Petrobras. Entre as etapas, estão previstas prova objetiva online, vídeo entrevista e dinâmica de grupo online.



As oportunidades são para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia e Sergipe.

O processo seletivo contempla estudantes dos cursos superiores das áreas de: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Análise de Dados, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharias diversas, Geofísica, Geologia, Jornalismo, Marketing, Oceanografia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química e Tecnologia da Informação.

Veja também

Regime híbrido

Há reserva de 30% das oportunidades para candidatos negros (pretos ou pardos) e 10% para pessoas com deficiência. O regime de trabalho será híbrido, com atividades home office e nas dependências da empresa. O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira.



A Petrobras oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 1.825, vale-transporte (quando a empresa não oferecer transporte próprio), seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses, conforme prevê a legislação. A empresa também oferecerá cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.