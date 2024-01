Concurso Público unificado passa de 500 mil inscritos em apenas três dias

Em três dias, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) recebeu mais de 500 mil inscrições, de acordo com dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As pessoas começaram a se inscrever na última sexta-feira (19), e o prazo segue aberto até o dia 9 de fevereiro.

A expectativa é do governo federal é de que o número de inscrições supere os 3 milhões. No último sábado, quando se completaram as primeiras 24h, já haviam 217 mil inscrições.

As inscrições são feitas no site da Fundação Cesgranrio. Antes, é preciso autenticar o acesso por meio de uma conta Gov.br e informar CPF. A taxa de inscrição é R$ 60 para candidatos de nível médio e R$ 90 para os de nível superior.

O certame oferece 6.640 vagas para 21 órgãos vinculados ao Governo Federal. A prova será realizada simultaneamente em 220 cidades do Brasil no dia 5 de maio.

Enem dos concursos

O CPMU pemite que os candidatos disputem por vagas para mais de um cargo, desde que do mesmo bloco temático. Nesse caso, é necessário classificar as vagas por ordem de preferência.

Há oportunidades para engenheiros, psicólogos, economistas, técnicos e outras funções, com salários iniciais de até R$ 22,9 mil.

Os selecionados poderão atuar em diversas cidades do País. Brasília concentra a maior quantidade de postos de trabalho: 1.997 vagas. É preciso acessar os editais e identificar a vaga de interesse para saber os possíveis locais de trabalho indicados.

Cronograma do concurso

Inscrições : 19 de janeiro a 9 de fevereiro

: 19 de janeiro a 9 de fevereiro Solicitação de isenção da taxa de inscrição : até 26 de janeiro

: até 26 de janeiro Data da prova : 5 de maio

: 5 de maio Resultado : 30 de julho

: 30 de julho Primeiras convocações: 5 de agosto

Blocos temáticos do CNU