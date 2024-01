'Enem dos concursos' registra mais de 200 mil inscritos nas primeiras 24h

O número de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também chamado de 'Enem dos concursos', ultrapassou 217 mil nas primeiras 24h. A informação foi divulgada pelo Governo Federal neste sábado (20).

As inscrições começaram nesta sexta-feira (19) e seguem até 9 de fevereiro. São ofertadas 6,6 mil vagas para 21 órgãos vinculados ao Governo Federal. Os cargos são divididos por blocos de conhecimento. Veja o número de inscrições até o momento:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 7.788

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação: 7.476

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas; 7.682

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 31.671

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 27.422

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 6.611

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 3 6.177

Bloco 8 – Nível Intermediário: 93.453

As inscrições são feitas no site da Fundação Cesgranrio. É necessário autenticar o acesso por meio de uma conta Gov.br e informar CPF. Há taxa de inscrição de R$ 60 para candidatos de nível médio e R$ 90 para de nível superior.

Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, além de doadores de medula óssea, bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e estudantes que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A solicitação da isenção deve ser feita até a próxima sexta-feira (26).

Enem dos concursos

O Concurso Público Nacional Unificado permite que os candidatos disputem por vagas para mais de um cargo, desde que do mesmo bloco temático. Nesse caso, é necessário classificar as vagas por ordem de preferência.

Há oportunidades para engenheiros, psicólogos, economistas, técnicos e outras funções, com salários iniciais de até R$ 22,9 mil. A prova será realizada simultaneamente em 220 cidades do Brasil no dia 5 de maio.

Os selecionados poderão atuar em diversas cidades do País. Brasília concentra a maior quantidade de postos de trabalho: 1.997 vagas. É preciso acessar os editais e identificar a vaga de interesse para saber os possíveis locais de trabalho indicados.

Cronograma do concurso

Veja datas importantes do Concurso Nacional Unificado

Inscrições : 19 de janeiro a 9 de fevereiro

: 19 de janeiro a 9 de fevereiro Solicitação de isenção da taxa de inscrição : até 26 de janeiro

: até 26 de janeiro Data da prova : 5 de maio

: 5 de maio Resultado : 30 de julho

: 30 de julho Primeiras convocações: 5 de agosto

Blocos temáticos do CNU