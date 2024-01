Inscrição no Concurso Nacional Unificado começa nesta sexta (19); veja como saber polos de trabalho

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos", começam nesta sexta-feira (19) e seguem até 9 de fevereiro, conforme cronograma do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Interessados em participar do certame, que oferece 6,6 mil vagas de admissão imediata para 21 órgãos vinculados ao Governo Federal, têm de efetuar a inscrição no site da Fundação Cesgranrio. É necessário autenticar o acesso por meio de uma conta Gov.br e informar CPF. Para candidatos de nível médio, também é preciso pagar uma taxa de R$ 60, e os de nível superior precisam desembolsar R$ 90. Os pagamentos são por Guia de Recolhimento da União (GRU), não sendo aceitos outros métodos.

As oportunidades são para engenheiros, psicólogos, economistas, técnicos e outras funções, com salários iniciais de até R$ 22,9 mil.

> Veja a lista completa das cidades onde a prova será aplicada

Veja também

Isenção de taxa de inscrição

Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, além de doadores de medula óssea, bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e estudantes que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A solicitação da isenção da taxa segue até a próxima sexta-feira (26).

O "Enem dos Concursos" ainda reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, além de 20% para negros. Já 30% das vagas da Funai estão destinadas para indígenas.

Como consultar postos de trabalho

Das 6.640 vagas ofertadas, grande parte ainda não tem a lotação definida ou os aprovados poderão trabalhar em diversas cidades do País. Neste caso, é preciso consultar os editais e acessar a vaga de interesse para saber os possíveis locais de trabalho indicados.

Dentre os locais já definidos, Brasília concentra a maior quantidade de postos de trabalho: 1.997 vagas. Já os cargos onde os aprovados poderão ser lotados na Capital Federal ou no Rio de Janeiro somam 264 vagas.

Cronograma do concurso

Veja datas importantes do Concurso Nacional Unificado

Inscrições : 19 de janeiro a 9 de fevereiro

: 19 de janeiro a 9 de fevereiro Solicitação de isenção da taxa de inscrição : até 26 de janeiro

: até 26 de janeiro Data da prova : 5 de maio

: 5 de maio Resultado : 30 de julho

: 30 de julho Primeiras convocações: 5 de agosto

Blocos temáticos do CNU