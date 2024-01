Sisu 2024 tem mais de 1,2 milhão de pessoas inscritas

O processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 tem 1.243.350 pessoas inscritas até o início da noite desta quinta-feira (25), segundo o Ministério da Educação (MEC). As inscrições se encerram às 23h59 desta quinta (25), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O número de inscritos representa 56,28% dos 2.209.046 candidatos aptos a concorrerem a uma das vagas. Entre os cursos mais concorridos até o balanço estão: Medicina, Direito, Administração, Psicologia e Enfermagem.

Divulgação do resultado

O processo seletivo terá o resultado divulgado no dia 30 de janeiro, pelo Portal Acesso Único. Quem não for selecionado na chamada regular, deve informar se deseja participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, pelo mesmo portal.

Diferentemente dos anos anteriores, a lista de espera em 2024 poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior participantes, caso haja vagas não ocupadas na chamada regular. Cada instituição deverá definir em edital próprio os procedimentos para preenchimento das vagas.