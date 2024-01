Concurso Nacional Unificado: insenção da taxa deve ser solicitada até amanhã (26); veja como fazer

Interessados em participar do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até esta sexta-feira (26). Têm direito à gratuidade estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), doadores de medula óssea, bolsistas e ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e quem cursar ou já tiver cursado o ensino superior por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições para o concurso, no entanto, só se encerram no dia 9 de fevereiro.

Candidatos que não têm direito à isenção devem pagar uma taxa de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para vagas de nível superior.

Desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Concurso Unificado irá selecionar 6,6 mil servidores para atuarem em 21 órgãos federais.

Veja também

Como solicitar a isenção?

Inscritos no CadÚnico devem informar o Número de Identificação Social (NIS) e se declarar membro de família de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo, o equivalente a R$ 706. Os doadores de medula óssea, por sua vez, devem enviar imagens da carteira ou da declaração de doador, emitidas por entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, ou atestado ou laudo médico de entidade reconhecida pela pasta, inscrita no Conselho Regional de Medicina (CRM).

No caso de bolsistas e ex-bolsistas do Prouni e estudantes financiados pelo Fies, os interessados na isenção deverão indicar a opção de solicitação correspondente à modalidade no ato da inscrição.

Só serão aceitos documentos em formato PDF, PNG e JPG, e não será considerada válida documentação apresentada por envio postal ou por e-mail. A veracidade das informações apresentadas pelos candidatos será verificada pela Fundação Cesgranrio, responsável pelo certame.

O resultado final da análise dos pedidos de isenção do pagamento, após contestações, será divulgado no dia 6 de fevereiro, na "Área do Candidato", disponível no site Gov.br.

Veja também

Onde fazer as inscrições?

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado deverão ser feitas pelo próprio candidato e apenas na plataforma Gov.br. De acordo com o Governo, após o envio do requerimento, o candidato deve gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagar em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou Correios.

Quem optar por pagar via PIX deve ler o QR Code apresentado na GRU.