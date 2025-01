MEC prorroga prazo de matrícula no Sisu 2025 após atrasos na lista de aprovados; saiba nova data

O prazo de matrícula no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foi prorrogado até o dia 3 de fevereiro, conforme novo comunicado do Ministério da Educação (MEC) na tarde desta terça-feira (28). O Sisu 2025 sofreu com dias de instabilidade no site e atrasos na lista de aprovados.

O período anterior dado pelo MEC terminava no dia 31 de janeiro. Estudantes aprovados devem consultar os calendários de cada instituição para darem início aos procedimentos.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Federal do Cariri (UFCA), por exemplo, informaram que o prazo começa nesta terça-feira (28) e vai até a próxima segunda-feira.

A documentação dos aprovados pode ser entregue de forma digital ou presencial, a depender de cada instituição de ensino.

Universidades sem acesso aos resultados

Algumas universidades chegaram a suspender o calendário de matrículas do Sisu por ainda não terem recebido a lista dos aprovados.

Instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) anunciaram o problema em comunicados oficiais.