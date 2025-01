Saiba que horas termina inscrição no Prouni 2025 e veja próximos passos do programa

O prazo para inscrição no Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2025 termina nesta terça-feira (28), às 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília, segundo o edital do processo seletivo relativo ao primeiro semestre deste ano.

As inscrições são gratuitas e realizadas através do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. A iniciativa concede aos selecionados bolsas de estudo, parciais ou integrais, em instituições de ensino superior privadas.

Para participar, o interessado precisa ter concluído o ensino médio, feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou de 2023 e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas, além de não ter zerado a redação.

O resultado da primeira chamada do Prouni 2025 está previsto para ser divulgado em 4 de fevereiro, na página do programa. A segunda chamada deve ser publicada em 28 do mesmo mês. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a expectativa é que 334 mil bolsas sejam ofertadas nesta edição do primeiro semestre deste ano.

CRONOGRAMA DO PROUNI 2025

Inscrições: até 28 de janeiro

Primeira chamada: 4 de fevereiro

Comprovação de informações da 1ª chamada: 4 a 17 de fevereiro

Segunda chamada: 28 de fevereiro

Comprovação de informações da 2ª chamada: 28 de fevereiro a 17 de março

Prazo para entrar na lista de espera: 26 e 27 de março

Divulgação da lista de espera: 1º de abril

Comprovação de informações da lista de espera: 1º a 11 de abril

Quem pode concorrer ao Prouni

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio, para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre metade do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos.

Ainda conforme o MEC, os candidatos também precisam atender pelo menos uma das seguintes condições:

Ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

