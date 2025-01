Inscrições para o Sisu 2025 terminam nesta terça-feira (21); veja como fazer

As inscrições para a única edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025 terminam nesta terça-feira (21), às 23h59. As candidaturas são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, via Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A seleção é feita a partir da média das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o Ministério da Educação (MEC), para participar do Sisu, o estudante não pode ter obtido um zero na prova de redação nem ter feito o exame antes do ano de conclusão escolar.

No Sisu é possível se inscrever em até duas opções de curso. Caso não seja selecionado na chamada regular, o candidato pode ainda participar da lista de espera. A edição desse ano vai ofertar vagas para mais de 120 instituições federais em todo o País.

Uma novidade anunciada pelo MEC para a edição deste ano é o Pé-de-Meia Licenciaturas, que bonificará estudantes de cursos de licenciatura com R$ 1.050 mensais, desde o início até o fim da graduação.

Quando acontecerão as matrículas

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular como por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade entre os dias 27 e 31 de janeiro.

Serão ofertadas vagas para cursos com início previsto das aulas tanto no primeiro como no segundo semestres de 2025, conforme os termos de adesão assinados pelas instituições públicas de ensino superior que aderiram a essa edição da seleção unificada.

O candidato não poderá escolher em qual semestre vai ingressar, isso dependerá da classificação dele no curso pretendido. Para aqueles que não ingressarem na chamada regular, a lista de espera ficará disponível entre 26 e 31 de janeiro.

Reserva de vagas

O Sisu disponibiliza 50% das vagas em universidades públicas para estudantes que se enquadram na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). A oferta de oportunidades reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

O MEC afirma que todas as instituições de educação superior participantes do Sisu 2025 adotarão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cronograma do Sisu 2025

Fim da inscrição: 21 de janeiro

Chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

Convocação dos selecionados pela lista de espera: 12 de fevereiro a 30 de setembro

