Como atualizar o CadÚnico? Veja como fazer o procedimento pela internet

Principal registro para identificar famílias de baixa renda no país em 2022, o Cadastro Único agora permite atualização dos dados pela internet, e não mais somente de forma presencial em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou em um posto de atendimento do Cadastro Único.

A ferramenta permite que o governo tenha acesso a informações de forma a incluir as famílias em programas sociais do governo federal, como o Auxílio Brasil. Dessa forma, os inscritos devem atualizar o Cadúnico a cada dois anos para conseguir receber os benefícios sociais.

Para consultar as informações sobre benefícios, o cidadão deve agora fazer o login com uma conta Gov.Br. Antes, o acesso à consulta era feito com o número do CPF, nome completo e data de nascimento.

Já a atualização dos dados está disponível no novo aplicativo do Cadúnico, lançado em março deste ano, e também pelo site Meu Cadúnico. A plataforma permite a consulta simples e consulta completa do cadastro, a emissão do comprovante que confirma a inscrição da família, a atualização cadastral por confirmação dos dados, além dos postos de atendimento mais perto de você.

Com o novo aplicativo, o responsável pelo cadastro poderá atualizar as informações somente confirmando os dados já cadastrados no aplicativo, sem necessidade de agendar um atendimento presencial.

Embora o prazo máximo para confirmação dos dados seja de 24 meses, o Ministério da Cidadania alerta para a necessidade do responsável pelo cadastro atualizar sempre que houver mudanças nas informações prestadas no momento da inscrição.

Em que situações devo atualizar meu CadÚnico?

Em caso de:

Mudança de endereço ou de telefone;

Alteração em sua renda mensal ou no estado civil;

Nascimento, adoção ou falecimento de algum membro da família;

Saída de um integrante para outra casa;

Entrada das crianças na escola ou transferência de escola.

