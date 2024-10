Academia Enem: Aulão gratuito preparativo para o Enem acontece neste sábado (2), em Fortaleza

Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão a oportunidade de participar de um aulão de véspera gratuito neste sábado (2). O momento ocorrerá em dois espaços, simultaneamente: nos teatros dos Cucas Pici e Jangurussu, de 8 horas às 12h. A primeira etapa do exame será aplicada no domingo (3), em todo o Brasil.

Os aulões são promovidos pelo programa Academia Enem, da Prefeitura de Fortaleza. Além do contato com professores, para tirar dúvidas, os participantes também contarão com momentos de descontração para ajudar a diminuir a tensão pré-Enem. Uma dessas atividades será um karaokê no intervalo das aulas.

"O momento pré-Enem pode ser de muita ansiedade para os jovens. Por isso, essas práticas de descontração são essenciais para equilibrar o emocional e manter o foco na hora da prova", explica a psicóloga Letícia Ribeiro, supervisora pedagógica do Instituto Juventude Inovação.

O titular da Juventude de Fortaleza, Davi Gomes, por sua vez, acredita que os aulões são importantes para "revisar e fortalecer a confiança dos estudantes".

Aulões de véspera

Os aulões de véspera do Academia Enem priorizam os conteúdos que serão cobrados nos dias dos exames — previstos para 3 e 10 de novembro. Neste sábado, por exemplo, serão abordados conteúdos como Linguagens, História, Filosofia, Sociologia, Geografia e Redação.

Outros aulões estão previstos para o dia 9, nos mesmos locais, e devem abordar as disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática.

Veja a programação completa dos aulões deste sábado (2)

Uma equipe de professores estará dividida entre os Cucas Pici e Jangurussu. Veja a programação em cada unidade:

Cuca Pici

8h às 8h45: Redação com João Dionísio

8h45 às 9h30: Linguagens com Cláudio Márcio

9h30 às 9h50: Intervalo (karaokê e atividades de descompressão)

9h50 às 10h35: História, Filosofia e Sociologia com Paulo César Sá

10h35 às 11h20: Geografia com Josias Almeida

Cuca Jangurussu

8h às 8h45: História, Filosofia e Sociologia com Paulo César Sá

8h45 às 9h30: Geografia com Josias Almeida

9h30 às 9h50: Intervalo (karaokê e atividades de descompressão)

9h50 às 10h35: Redação com João Dionísio

10h35 às 11h20: Linguagens com Alfonse Rabay

Serviço

Aulões de véspera do programa Academia Enem

Datas: 2 e 09 de novembro

Horário: das 8h às 12h

Locais: Teatros Cuca Pici e Cuca Jangurussu