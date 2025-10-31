Diário do Nordeste
Foto que contém telhado danificado pertencente ao Cuca Mondubim. Estrutura está caindo

Ceará

Após chuvas, telhado do Cuca Mondubim é danificado; Sejuv inicia reparos

Estrutura teve parte do acesso bloqueado por questões de segurança

Redação 17 de Maio de 2025
Fachada da Rede Cuca no Pici

Papo Carreira

Rede Cuca abre vagas para cursos e esportes gratuitos em abril, em Fortaleza; saiba quando e como se inscrever

As oportunidades são para todas as cinco unidades da Rede Cuca

Redação 01 de Abril de 2025
Inscrições acontecem no setor de Trabalho e Empregabilidade dos respectivos Cucas

Papo Carreira

Cucas abrem 100 vagas para cursos de assistente administrativo; veja como participar

Para se inscrever, é necessário ter acima de 18 anos

Redação 21 de Março de 2025
Rede Cuca abre matrículas para cursos e esportes gratuitos em Fortaleza

Ceará

Rede Cuca abre matrículas para cursos e esportes gratuitos em Fortaleza; saiba detalhes

Ao todo, serão disponibilizadas mais de 6.750 vagas no mês de fevereiro, sendo 750 em cursos de formação e mais de 6 mil em atividades esportivas

Amanda Andrade* 04 de Fevereiro de 2025
Aulão do Academia Enem

Papo Carreira

Academia Enem: Aulão gratuito preparativo para o Enem acontece neste sábado (2), em Fortaleza

O momento ocorrerá nos teatros dos Cucas Pici e Jangurussu

Redação 29 de Outubro de 2024
Sana E-Sports

Jogada

Segunda edição do Sana E-Sports espera atrair mais de 500 atletas no Cuca Mondubim; veja programação

Na primeira edição do evento, em 2023, mais de 10 mil jovens e 500 atletas participaram

Redação 14 de Junho de 2024
estudante Rede Cuca

Papo Carreira

Rede Cuca abre seleção com 100 vagas para monitoria de projetos; saiba como se inscrever

Jovens com idade entre 18 e 29 anos podem se candidatar para monitoria de projetos de múltiplas áreas

Redação 10 de Janeiro de 2023
Fachada do Cuca Pici, equipamento público da Prefeitura de Fortaleza

Papo Carreira

Rede Cuca oferta 95 vagas em cursos profissionalizantes

Formações ocorrerão nos equipamentos do Mondubim, Pici e Barra

Redação 10 de Janeiro de 2023
Rede Cuca Jangurussu

Ceará

Rede Cuca inicia matrículas para cursos e esportes nesta quinta-feira (1º)

As vagas estão distribuídas nos Cucas Barra, Mondubim, Jangurussu, José Walter e Pici.

Redação 01 de Dezembro de 2022
Cursos Rede Cuca

Ceará

Rede Cuca abre mais de 7 mil vagas para cursos e esportes; veja como se inscrever

Informática para escritório, inglês e edição e montagem audiovisual estão entre os cursos oferecidos

Redação 01 de Novembro de 2022
