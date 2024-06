Segunda edição do Sana E-Sports espera atrair mais de 500 atletas no Cuca Mondubim; veja programação

Fortaleza recebe, pelo segundo ano, o Sana E-Sports. O evento, que acontecerá entre os dias 14 e 16 de junho, das 10h às 18h, no Cuca Mondubim, é totalmente gratuito, visando democratizar o acesso aos esportes eletrônicos e causar um impacto social significativo. Na primeira edição do evento, em 2023, mais de 10 mil jovens e 500 atletas participaram, destacando o sucesso do evento.

Nesta edição, além dos campeonatos de esportes virtuais, os participantes poderão se divertir em arenas de videogames, computadores de última geração, palco exclusivo para Just Dance, realidade virtual e muito mais.

Segundo Daniel Braga, diretor do evento, o projeto, pioneiro no Nordeste, é de suma importância para a democratização dos e-sports. “Somos um projeto pioneiro de esportes eletrônicos com impacto social do Nordeste. Entendemos a importância da pauta e o intuito é difundir e democratizar o e-sports. Todos são bem-vindos, desde os profissionais a quem quer apenas se divertir”, afirma.

Modalidades

O Sana E-Sports terá diversas modalidades, dentre elas: FreeFire, Valorant, LoL, Fifa, just dance e muito mais.

FICHA DO EVENTO

Evento: Sana E-Sports

Local: Cuca Mondubim, em Fortaleza

Data: 14 a 16 de junho

Horário: 10h às 18h (de Brasília)