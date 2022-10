Rede Cuca de Fortaleza oferta mais de sete mil vagas em cursos e esportes em outubro

Mais de sete mil vagas em cursos e práticas esportivas são ofertadas pela Rede Cuca, em Fortaleza, neste mês de outubro. As matrículas serão abertas nesta terça-feira (4) para os cursos e, para os esportes, na próxima terça (11).

De acordo com a Prefeitura, responsável pelos Cucas, serão 385 vagas para cursos de tecnologia e comunicação e 335 vagas para cursos de artes, como dança, música e teatro. As opções vão de aulas de balé a teatro, inglês básico, produção de conteúdo para o Instagram, fotografia, dentre outras.

As inscrições são online, no Portal da Juventude, e as aulas são presenciais nos Cucas Barra, Mondubim, Jangurussu, José Walter e Pici. Clique aqui para ver toda a programação.

Esportes

Os interessados em práticas esportivas contam com mais de 6,5 mil vagas em 29 modalidades, como natação, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, handebol, futsal, vôlei, basquete, cross, treinamento funcional e outras.

Alunos já matriculados nas modalidades, com pelo menos 75% de presença no mês anterior, têm sua matrícula automaticamente renovada. As vagas restantes é que serão ofertadas a novatos.

Calendário de matrícula

Cursos

Cursos de artes: a partir de terça-feira (4/10)

Cursos de formação e tecnologia: a partir de quarta-feira (5/10)

Início das aulas: quinta-feira (13/10)

Esportes

Artes marciais: a partir de terça-feira (11/10)

Esportes coletivos: a partir de quinta-feira (13/10)

Demais modalidades: a partir de sexta-feira (14/10)

Início das aulas: imediato

No caso das modalidades de natação e triathlon, os interessados precisam, antes, se submeter a um teste de aptidão, que pode ser marcado a partir de quinta-feira (6/10) em qualquer Cuca.

Contatos

Cuca Jangurussu: (85) 3444-6201

Cuca Mondubim: (85) 3499-0017

Cuca José Walter: (85) 3499-1602

Cuca Barra: (85) 3211-4301

Cuca Pici: (85) 9 9651-0079