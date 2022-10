Rede Cuca Vôlei estreia na Superliga contra Cruzeiro, atual campeão; veja detalhes

A participação inédita do Rede Cuca Vôlei na Superliga A 2022-2023 de vôlei masculino tem data confirmada: 21 de outubro, sexta-feira. A equipe cearense enfrenta o multicampeão Cruzeiro, atual detentor do título da modalidade. O duelo ocorre no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza/CE, às 20h30.

Os detalhes foram confirmados pelo Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), com a divulgação da tabela da 1ª fase. A competição concentra a elite do esporte nacional, com 12 participantes. Ao todo, serão disputadas 22 rodadas para as definições dos classificados aos playoffs.

Na atual temporada, o Rede Cuca Vôlei é o único representante do Nordeste. Estreante na 1ª divisão, será comandada por Marcelo Negrão, campeão olímpico pelo Brasil em Barcelona (1992).

Rede Cuca Vôlei x Cruzeiro

Competição: Superliga A 2022-2023 | 1ª rodada.

Local: Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza/CE.

Data: 21 de outubro de 2022, sexta-feira.

Horário: 20h30.

Legenda: Marcelo Negrão é o técnico da Rede Cuca Vôlei para a temporada 2022-2023 Foto: divulgação / Rede Cuca Vôlei

Rede Cuca Vôlei

O Rede Cuca Vôlei nasceu em 2021, fruto do trabalho desenvolvido nas práticas esportivas dentro dos equipamentos da Rede Cuca há mais de 10 anos. Formado apenas por cearenses, a equipe foi campeã da Superliga C em 2021 e terceiro lugar na Superliga B em 2022.

A convite da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), ascendeu para a Superliga 1XBET (Superliga A). O clube será o único representante das regiões Norte e Nordeste na elite do esporte.

EQUIPES CONFIRMADAS NA SUPERLIGA MASCULINA 2022/23

Sada Cruzeiro (MG) Fiat/Gerdau/Minas (MG) Sesi (SP) Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) Apan/Eleva (SC) Vôlei Renata (SP) Farma Conde Vôlei – São José (SP) Montes Claros América Vôlei (MG) Brasília Vôlei (DF) Suzano Vôlei (SP) Uberlândia Vôlei/Praia Clube (MG) Rede Cuca Vôlei (CE)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte