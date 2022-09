Rede Cuca Vôlei inicia treinos com Marcelo Negrão para a estreia na Superliga A; veja detalhes

O Rede Cuca Vôlei iniciou os treinamentos para a temporada 2022-2023. Após o acesso histórico para a Superliga A, principal competição nacional da modalidade, a equipe intensificou as atividades sob o comando de Marcelo Negrão, campeão olímpico pelo Brasil em Barcelona (1992).

O primeiro treino com bola ocorreu na última quarta-feira (7), alternando entre trabalhos na academia e em quadras de areia para acelerar o recondicionamento físico. Negrão explicou os processos.

Marcelo Negrão Técnico do Rede Cuca Vôlei "A nossa preparação começou um pouco depois se comparada com a das demais equipes, mas estamos tirando força disso. Estamos realizando treinamento intenso na areia e academia, aprimorando a parte física, e ainda essa semana vamos para a quadra. O grupo é bom, os treinamentos estão excelentes, está todo mundo confiante".

No momento, o Rede Cuca Vôlei segue no mercado para fortalecer o elenco. A expectativa da comissão técnica é começar os exercícios em quadra nesta quarta (14), com local a definir. A estreia está prevista para o fim de outubro, com tabela de jogos ainda não divulgada.

Legenda: A equipe realiza treinos em quadras de areia para ampliar o recondicionamento físico Foto: divulgação / Rede Cuca Vôlei

Rede Cuca Vôlei

O Rede Cuca Vôlei nasceu em 2021, fruto do trabalho desenvolvido nas práticas esportivas dentro dos equipamentos da Rede Cuca há mais de 10 anos. Formado apenas por cearenses, a equipe foi campeã da Superliga C em 2021 e terceiro lugar na Superliga B em 2022.

A convite da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), ascendeu para a Superliga 1XBET (Superliga A). O clube será o único representante das regiões Norte e Nordeste na elite do esporte.

EQUIPES CONFIRMADAS NA SUPERLIGA MASCULINA 2022/23

Sada Cruzeiro (MG) Fiat/Gerdau/Minas (MG) Sesi (SP) Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) Apan/Eleva (SC) Vôlei Renata (SP) Farma Conde Vôlei – São José (SP) Montes Claros América Vôlei (MG) Brasília Vôlei (DF) Suzano Vôlei (SP) Uberlândia Vôlei/Praia Clube (MG) Rede Cuca Vôlei (CE)

