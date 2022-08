Marcelo Negrão é apresentado como técnico da Rede Cuca para Superliga de vôlei: 'muito orgulhoso'

Marcelo Negrão foi apresentado como novo técnico do time de vôlei da Rede Cuca nesta quarta-feira (31), em Fortaleza. Campeão olímpico quando jogador da seleção brasileira, ele falou sobre o desafio para montar a equipe que vai disputar a Superliga 2022/2023. Prefeito de Fortaleza, José Sarto falou em busca por patrocínios.

O time se apresenta na próxima segunda-feira (5) para iniciar os treinamentos e vai manter a base do grupo responsável pelo terceiro lugar na Superliga B. Será o primeiro time cearense na elite do voleibol nacional.

“Sei que é um projeto muito sério, que transforma vidas. É todo mundo querendo ajudar, já que o time ganhou essa qualidade de jogar na melhor liga nacional, eu diria até mundial. Alguns países já estão me ligando, quando descobriram que eu seria técnico aqui. Eles querem conhecer. A divulgação não é só nacional, é mundial. Então, a responsabilidade é muito grande, tá todo mundo focado nisso. O primeiro passo é decolar com esse projeto. Me sinto muito orgulhoso, feliz, e vamos colocar esse voleibol para crescer e o esporte de um modo geral”, disse Marcelo Negrão.

MONTAGEM DO TIME

A maioria das partidas da equipe deve ocorrer no ginásio Paulo Sarasate e no CFO. Sobre a montagem do time, Negrão afirma ainda buscar peças para compor o elenco. O grupo corre contra o tempo para ser competitivo no torneio. A Superliga começa no final de outubro.

“A gente tem que trazer algumas peças. Mas vamos conseguir trazer jogadores que consigam suprir essa pressão. É sempre uma pressão. Alguns jogadores que já estavam no projeto vão continuar. A única coisa que atrapalha é o fato da gente estar chegando um pouco atrasado. Mas vamos trabalhar para suprir essa falta de tempo”, explicou.

Legenda: Rede Cuca será o primeiro time cearense a disputar a Superliga A. Foto: Kid Junior/SVM

TREINAMENTOS

A equipe se apresenta na próxima segunda-feira (5) para começar os treinamentos e avaliação de atletas. A comissão técnica, com fisioterapeuta, estatístico e demais profissionais, será mantida. Negrão vai chamar Marcus Bichini Junior como auxiliar técnico. O time vai estrear contra o Cruzeiro.

“A gente já tem aproximadamente 10 a 12 jogadores fechados, mais da metade é do time base do ano passado, da Superliga B. A outra metade a gente está compondo com jogadores que vem de fora”, disse o Caiubi Mani, presidente do Instituto Cuca.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, o secretário de juventude Davi Gomes, e demais autoridades também participaram do evento, realizado no Cuca do José Walter.

PATROCÍNIO

Em discurso, o prefeito de Fortaleza, José Sarto falou sobre a busca por patrocinadores para o time. Ele tem tido conversas com a iniciativa privada para novos apoios.

“Eu estou conversando com entidades, FIEC, CDL, e também vou conversar individualmente com alguns empresários. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir”, disse o prefeito.

