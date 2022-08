Instituto Cuca será primeiro time cearense a disputar a Superliga na história da competição

Pela primeira vez na história, o Ceará terá representante na Superliga de vôlei 2022/2023, principal competição da modalidade no Brasil. O Instituto Cuca, terceiro colocado na Série B 2021/2022, foi convidado pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) e aceitou ocupar a vaga deixada pela Funvic Natal, então único nordestino na disputa.

Único representante do Norte-Nordeste na segunda divisão da Série B 2021/2022, o time masculino, totalmente amador, fez grande campanha e quase conquistou vaga direta para a elite do vôlei nacional. Nas semifinais, acabou derrotado pelo Araguari e adiou o sonho do acesso.

Na tarde desta sexta-feira (5), o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou e parabenizou o time pela conquista da vaga. Assista abaixo:

A última vez que uma equipe do estado participou de um torneio nacional de vôlei de quadra profissional foi em 2012, na primeira edição da Superliga B, com a UFC (Universidade Federal do Ceará) terminando em quarto lugar.

VAGA

Em nota, a CBV explicou que a Comissão Independente de Advogados avaliou a regularidade financeira das 24 equipes aptas a participar da Superliga. O grupo entendeu que 23 estão regulares enquanto a equipe do Vôlei Funvic Natal não cumpriu com os requisitos estipulados do fair play financeiro e teve a inscrição indeferida.

Pelo regulamento, o substituto da equipe do Rio Grande do Norte deve ser o terceiro colocado da Superliga B 2021/22, caso do Instituto Cuca.

Equipes confirmadas na Superliga masculina 2022/23

Sada Cruzeiro (MG) Fiat/Gerdau/Minas (MG) Sesi-SP Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) Apan/Eleva (SC) Vôlei Renata (SP) Farma Conde Vôlei – São José (SP) Montes Claros América Vôlei (MG) Brasília Vôlei (DF) Suzano Vôlei (SP) Uberlândia Vôlei/Praia Clube (MG)

