Instituto Cuca perde para Araguari em Minas Gerais e adia sonho do acesso para a Superliga de Vôlei

O Intistuto Cuca perdeu para o Araguari nesta quarta-feira (6), no Ginásio Poliesportivo General Rubens Mário Brum Negreiros, em Araguari (MG), por 3 sets a 0, pelo 3º jogo da série semifinal da Superliga B, adiando o sonho de jogar na elite do vôlei nacional.

As parciais da vitória dos mineiros foram 25/17, 25/9 e 25/22. O Araguari, enfrentará o Suzano/SP, em jogo único no próximo domingo, às 19h, na Arena Suzano, para definir o campeão. As duas equipes garantiram vaga na Superliga de 2023.

Despedida

Com o resultado, o Intistuto Cuca se despede nas semifinais da Superliga B, tendo vencido o 2º jogo da série em Fortaleza, mas perdido os dois fora de casa que fez.

O grupo cearense foi o único representante nordestino na Superliga B. A última vez que houve equipe do estado participando de uma disputa desse nível foi em 2012, na primeira edição do torneio, com a UFC (Universidade Federal do Ceará) terminando em quarto lugar nacional.

