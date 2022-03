Vôlei: Instituto Cuca vence Araguari em Fortaleza e abre vantagem nas semifinais da Superliga B

O Intistuto Cuca venceu o Araguari nesta segunda-feira (28), no Cuca do José Walter, em Fortaleza, por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/13, 24/26 e 25/20, e abriu às semifinais da Superliga B em vantagem.

A equipe cearense volta às quadras no dia 03 de abril (domingo), às 14h, contra o Araguari, no Ginásio Poliesportivo General Rubens Mário Brum Negreiros. A fase semifinal da Superliga B é disputada em melhor de três, sendo assim, em caso de nova vitória do Instituto Cuca, o time da periferia avançara à final do torneio e garantirá vaga na elite nacional na temporada 2022/2023.

Para a equipe mineira, apenas a vitória interessa. Caso vença o Instituto Cuca no domingo, o Araguari forçará o 3° jogo da série. O vencedor de Instituto Cuca x Araguari enfrentará o vencedor de Niterói x Suzano.

Os duelos do Instituto Cuca serão transmitidos pelo SporTV.

Calendário das semifinais | Instuto Cuca x Araguari

28/03 (segunda-feira), às 16h30 - Instituto Cuca 3 x 1 Araguari

03/04 (domingo), às 14h - Araguari x Instituto Cuca

06/04 (quarta-feira), às 21h30 - Araguari x Instituto Cuca (caso seja necessário)

