Rede Cuca Vôlei disputará torneio amistoso contra equipes cearense em preparação para a Superliga A

O Rede Cuca Vôlei participará do torneio amistoso contra Vôlei Ceará e Vôlei Fortaleza, seleções formadas por atletas do Interior e da Capital, visando a estreia na Superliga A. Os confrontos serão disputados entre os dias 8 e 9 de outubro, no Cuca José Walter, em formato de triangular.

A equipe de Marcelo Negrão atuará no sábado (8) às 16h e 18h. No dia seguinte, domingo (9), encerrará a participação no torneio amistoso às 11h.

O time cearense estreia na Superliga A diante do Cruzeiro, atual campeão da competição e da Supercopa. Na história do torneio, o Rede Cuca Vôlei será o primeiro clube do estado a disputar o certame nacional da modalidade.

