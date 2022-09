Cruzeiro vence o Minas com facilidade e é pentacampeão da Supercopa masculina de vôlei

O Sada/Cruzeiro conquistou o primeiro título da temporada 2022/2023 do vôlei nacional. A equipe venceu o Itambé/Minas por 3 sets a 0 (25/19, 25/14 e 25/18) e chegou ao pentacampeonato da Supercopa masculina. O duelo ocorreu no ginásio Geraldão, em Recife, com a presença de quase 8 mil torcedores, na manhã deste domingo (25).

A Supercopa reúne o último campeão da Superliga (Cruzeiro) contra o vencedor da Copa Brasil de vôlei (Minas). Com a vitória, o time celeste chegou ao quinto título do torneio. Foi campeão em 2015, 2016, 2017, 2021 e agora em 2022. Filipe Ferraz, que também defendeu a camisa como jogador, chegou ao segundo troféu da competição como treinador.

“Foi uma conquista importante. Fizemos uma apresentação brilhante, apesar do pouco tempo com o time completo. Tenho que parabenizar atletas e comissão técnica. O time tem muito a crescer. Foi maravilhoso o modo como a torcida nos recebeu aqui em Recife, todo o carinho, a casa cheia. Eles mostraram o quanto apreciam o voleibol”, disse o treinador.

O ponteiro Miguel Lopez, do Cruzeiro, foi o maior marcador com 15 pontos. O oposto Wallace foi eleito o “Craque de Ouro”, por votação popular.

“Nós conseguimos nos apresentar muito bem hoje, o saque entrou conforme planejamos. Então nossa tática de jogo deu certo e conquistamos um título importante para iniciar a temporada da melhor forma”, avaliou Miguel.

A Raposa mantém invencibilidade diante do rival mineiro. A dupla também se enfrentou na final da última Superliga e repetiu o resultado. Atual campeã da elite do vôlei nacional, o grupo será o primeiro adversário do Rede Cuca na edição 2022/2023 da competição, que tem previsão para iniciar no final de outubro.

