Time do Rede Cuca mantém base e apresenta cinco reforços para a Superliga de vôlei 2022

O Rede Cuca segue a preparação para a temporada na Superliga 2022/23. Único time do Norte/Nordeste a disputar esta edição, o grupo comandado por Marcelo Negrão já tem cinco reforços e aguarda outros. Outros sete atletas são da equipe que conquistou o terceiro lugar na Série B.

Sete jogadores do time que conquistou o terceiro lugar na Superliga B permaneceram no grupo. São eles: Tiago Saunders (ponteiro), Nairton Silva (oposto), Gabriel Mussi (central), Caio Lessa (líbero), Erick Barbosa (ponteiro) e Lucas Sousa (ponteiro) Gustavo Moura (oposto).

REFORÇOS

Outros cinco jogadores já se integraram ao elenco e participam dos treinamentos. São eles: ponteiros Reinaldo Outeiro e Hevaldo; do levantador Guilherme “Tuba”; do central Victor Moreira; e do oposto Reynaldo Green.

O Rede Cuca estreia na competição contra o Cruzeiro, no final de outubro. A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) ainda não divulgou a tabela de jogos. Todos os confrontos serão transmitidos pelo SporTV.

Ficha técnica dos atletas

Nome: Hevaldo André Sabino Moreira

Data de nascimento: 12/05/1979

Local: Fortaleza/CE

Altura: 1,93 m

Posição: Ponteiro

Ex-atleta de vôlei de praia, atuou por 20 anos.

5x campeão sul-americano de vôlei de praia: 2012–2016 e 2018

Campeão brasileiro: 2012

Nome: Reynaldo Rogers Green

Data de nascimento: 27/04/1992

Local: Jundiaí/SP

Altura: 1,98 m

Posição: Oposto

Amiens-FRA (último clube) 2021/2022

Caramuru/PR — Superliga 2020/2021

Al Ibitssan — Arábia Saudita 2019/2020

Vaanta — Finlândia 2018/2019

Al Nassr — Arábia Saudita 2017/2018

Orestiada — Grécia 2014/2015

Extremadura-ESP 2013/2014

Nome: Guilherme “Tuba” Dias Victor

Data de nascimento: 25/04/2001

Local: Belo Horizonte/MG

Altura: 1,90 m

Posição: Levantador

Mogi das Cruzes/SP — 2021 (último clube)

Nome: Reinaldo de Outeiro da Silva

Data de nascimento: 13/04/1989

Local: Rio de Janeiro/RJ

Altura: 1,93 m

Posição: Ponteiro

Hatta Club — Emirados Árabes 2021/2022

Al Jahra — Kuwait 2020/2021

Omonia — Chipre 2018 a 2020

Fonte do Bastardo — Portugal 2017/2018

Fonikas Syros — Grécia 2016/2017

Omonia — 2013 a 2016

Blatt — Líbano 2012/2013

Nome: Caio Victor Moreira Cunha

Data de nascimento: 06/02/1995

Local: Manaus/AM

Altura: 2,04 m

Posição: Central

Maccabi Ashdod — Israel (último clube) 2021/2022

Apav/GO — 2020/2021

Clube do Remo/PA — 2019/2020

Uni Nilton Lins/AM — 2018/2019

