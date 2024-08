Gabarito CNU: saiba quando respostas oficiais das provas serão divulgadas

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram aplicadas nesse domingo (18), em todo o Brasil. Visando evitar fraudes no certame, foram aplicadas 36 versões das avaliações, que devem ter os gabaritos preliminares oficiais divulgados nesta terça-feira (20), através do site do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Os cadernos de questões de cada uma das provas foram disponibilizados no período dessa noite, logo após a realização da seleção, no portal da Pasta. O participante também pode encontrar os documentos na página da Cesgranrio dedicada ao CNU, por meio de login no Gov.br. Estão disponíveis as questões dos oito blocos de conhecimento.

> Confira os cadernos de questões do CNU

Segundo o cronograma do concurso, o resultado oficial do CNU será publicado em 21 de novembro.

Veja também Papo Carreira Nota do CNU: saiba como é calculada a média final ponderada e quando sai o resultado Papo Carreira Veja quantidade de candidatos do Concurso Nacional Unificado por blocos temáticos Papo Carreira O que estudar para concurso público de prefeituras? Veja disciplinas mais comuns

Ao todo, somente 1 milhão dos 2,14 milhões de inscritos compareceram aos locais de prova, conforme balanço preliminar divulgado pela titular do MGI, ministra Esther Dweck, segundo informações da Agência Brasil. Na ocasião, o estado do Ceará registrou a maior taxa de abstenção, e o Distrito Federal a menor.

Apesar do percentual de ausência em cerca de 50%, a gestora afirmou que o índice está dentro da média e já era esperado. "Está dentro da nossa expectativa, comparando com outros concursos desse tamanho, nesse quantitativo de gente. [...] A média histórica é em torno de 40%, chegando a 50% em concursos maiores", detalhou.

Inicialmente, as provas do CNU estavam previstas para serem aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas para este mês devido à tragédia das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

CNU

Mesmo com a abstinência elevada, o concurso se mantém como o maior já realizado no País. O certame ofertou 6.640 vagas em 21 órgãos federais, sendo aplicado em 228 cidades espalhadas por todos os estados do País, além do Distrito Federal.

Além das oportunidades imediatas, o certame tem, também, um banco de candidatos, com mais de 13 mil classificados que ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias caso surjam.

De R$ 4,4mil a R$ 22,9 mil Variam os salários básicos iniciais dos aprovados, conforme o cargo.

O resultado do certame será divulgado em 21 de novembro e, em janeiro de 2025, começarão as convocações para a posse dos aprovados, bem como para os cursos de formação em carreiras específicas.