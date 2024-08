Recurso de questões do CNU vai até amanhã (21); veja como solicitar

Os participantes do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) podem conferir os gabaritos preliminares das provas objetivas dos oito blocos temáticos. Interessados em interpor recursos em relação às questões formuladas e/ou aos gabaritos devem submeter até esta quarta-feira (21), no site do certame, em campo específico localizado na área do candidato. Não serão aceitos recursos via correspondência, e-mail, fax ou fora do prazo.

"Tivemos cerca de um milhão de participantes, de quase todos os municípios brasileiros, e estamos muito felizes com esse alcance gigantesco e com o resultado do CPNU que já é o maior processo seletivo para o serviço público da história do Brasil. Esse formato inovador, com certeza, auxiliará na melhoria do serviço público nacional", disse Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Os cadernos de provas foram disponibilizados ainda no último domingo (18), data de realização da prova. As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da prova discursiva estão previstas para serem divulgadas apenas no dia 8 de outubro, com dois dias para pedidos de revisão das notas da discursiva.

Além disso, é preciso estar atento porque, também no dia 8 de outubro, serão convocados os candidatos para envio de títulos, via internet.

O resultado definitivo do CNU está previsto para 21 de novembro. Já a convocação dos aprovados para posse e realização de cursos de formação será em janeiro de 2025.

Confira o cronograma do CNU